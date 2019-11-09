Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teröristlerin "Güvenli Bölge"den çekilmemesi nedeniyle "Harekat kaldığı yerden devam edecek" sözleri sonrası ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Türkiye geldi. James Jeffrey dün yaptığı görüşmelerden sonra bugün de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü.
Güvenli bölge için yapılan mutabakatların ardından YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden tamamıyla çıkmaması üzerine Türkiye-ABD ve Rusya arasında diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.
BAŞKAN ERDOĞAN RESTİ ÇEKTİ
Türkiye ve ABD arasında yapılan ortak mutabakat sonrasında YPG'li teröristlerin belirlenen güvenli bölgeden tamamıyla çıkmaması üzerine Türkiye'den ABD ve Rusya'ya mutabakatın yerine getirilmemesi durumunda 'Bar��ş Pınarı Harekatı'nın devam edeceği resti çekildi.
JEFFREY İLE DOLMABAHÇE'DE GÖRÜŞME
İbrahim Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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