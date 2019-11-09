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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
ERDOĞAN RESTİ ÇEKMİŞTİ! İSTANBUL'DA KRİTİK ZİRVE!

Başkan 'ın teröristlerin ""den çekilmemesi nedeniyle "Harekat kaldığı yerden devam edecek" sözleri sonrası ABD'nin dün geldi. James Jeffrey dün yaptığı görüşmelerden sonra bugün de Kalın ile görüştü.

için yapılan mutabakatların ardından 'li teröristlerin güvenli bölgeden tamamıyla çıkmaması üzerine -ABD ve arasında diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Kalın, ABD'nin ile görüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN RESTİ ÇEKTİ

Türkiye ve ABD arasında yapılan ortak mutabakat sonrasında YPG'li teröristlerin belirlenen güvenli bölgeden tamamıyla çıkmaması üzerine Türkiye'den ABD ve Rusya'ya mutabakatın yerine getirilmemesi durumunda 'Bar��ş Pınarı Harekatı'nın devam edeceği resti çekildi.

JEFFREY İLE DOLMABAHÇE'DE GÖRÜŞME

İbrahim Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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