James Jeffrey Ankara'da! Kritik toplantı başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’daki ABD ziyareti öncesinde ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanlığı’nda toplantı başladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'ya geldi. Jeffrey başkanlığındaki ABD heyeti ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki kritik toplantı başladı. Toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler ele alınacak.

"İLİŞKİYİ TAMİR MİSYONU ONDA"

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Jeffrey'in, Başkan Erdoğan'ın 13 Kasım'daki ABD ziyareti öncesi, iki ülke ilişkilerini düzeltme misyonunu yüklendiğini yazdı. Gazete, ABD'nin bir yandan da terör örgütü YPG'nin ana unsur olduğu SDG ile bağlarını toparlamaya çalıştığını öne sürdü.