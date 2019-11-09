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Bircoin Safiye'nin lüks tutkusu sonu oldu! Kredi kartını takip eden polis kıskıvrak yakaladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
LÜKS TUTKUSU SONU OLDU! FLAŞ DETAYLAR...

'nin birçok ilinden vatandaşı dolandırıp aldığı paralarla ’da alem yaparken görüntüleri ortaya çıkan , bu lüks tutkusu sayesinde yakalandı. Yüce'nin eğlendiği mekanda kullandığı kredi kartından yola çıkan polis, kadını yolu gişelerinde yakaladı. Yüce, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. ''nin kurbanları ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Aydın başta olmak üzere genelinde bitcoin alma vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırıp 375 milyon parayla ortadan kaybolan , 'da yakalandı. 'Ekonomi brokeri' olan Safiye Gökçen Yüce, kılıktan kılığa girerek tanıştığı insanlara sanal para bitcoin borsasında yüksek kazanç vaat edip para topladı.

Topladığı paralarla bitcoin alan ve bunları kendi hesabında tutan , kripto hesabında değeri 380 milyon olan 7 binden fazla bitcoin birikince 2 ay önce sırra kadem bastı. Aydın'da Bitcoin Safiye'nin dolandırdığı 28 kişi savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Bitcoin Safiye'nin Aydın'ın yanı sıra , , , ve Ankara ile birlikte pek çok ilde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

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ÖZEL EKİP KURULDU

Hesabında sürekli bir hareketlilik olan ve bitcoin miktarı giderek düşen Bitcoin Safiye'nin peşine düşen Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, en son eğlenirken görüldüğü Beyoğlu'nda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Buradaki çalışmanın neticesinde kredi kartından yapılan işlemler sonucu Bitcoin Safiye'nin birlikte eğlendiği kişiler tespit edildi. Bu kişilerle görüşen özel ekip, Safiye Gökçen Yüce'nin kullandığı cep telefonun sinyallerini bir hafta takibe aldı. Sinyallerde Bitcoin Safiye'nin İstanbul'dan Bursa'ya kaçtığını belirlendi. Bitcoin Safiye'nin yakalanması için Bursa polisi ile ortak çalışma yapan Aydın polisinin yerini bildirmesi üzerine, Safiye Gökçen Yüce'nin kullandığı lüks otomobil, yolu Bursa gişelerinde uygulanan çevirme sırasında durduruldu.

Yüce'nin tanınmamak için taktığı başörtüsünü çıkardığı görüldü. Safiye, Bursa'dan Aydın'a getirildi. İfadesi alınmak üzere Emniyet binasına getirilen Yüce'nin paralarını aldığı kişilere ödeme yapacağını söylediği öğrenildi. Yüce, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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TEMİZLİKÇİ KADINI BİLE DOLANDIRMIŞ

Yeni Asır'ın haberine göre; Bitcoin Safiye'nin evinde temizliğe gittiğini ve kendisinin de 61 bin lira dolandırıldığını belirten mağdur A.B. "Üç ay önce kuaför arkadaşım tanıştırmıştı. Üç alıp beş veriyormuş. Ben de şahit oldum. Safiye, evinde yapıyordu bu işi. Ben de evinde temizlik işi yapıyordum. Kendisine 61 bin lira verdim. Üç ayda ana parasını çıkaracağız demişti. Ben de kendisine güvenerek babamın parasını vermiştim. İki aydır yoktu. Yakalandığına çok sevindim, inşallah paramızı geri verir" dedi.

Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Safiye Gökçen Yüce'nin yakalanması olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ekici açıklamasında, "Bünyemizde oluşturduğumuz özel ekibin, İstanbul'da yaptığı çalışmalar neticesinde aranan şahıs teknik takip sonucu yakalanmıştır" diye konuştu.

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HESAPLARI İNCELEMEYE ALINDI

Hesaplarındaki bitcoinleri yurtdışına tranfer eden Bitcoin Safiye'nin yakalanmadan önceki son cüzdan bakiyesinin 5 bin 143 bitcoin olduğu öğrenildi. Hesabında son bir haftada 3 bin bitcoin azalması nedeniyle savcılığın hesaplarını incelemeye aldığı ve yurtdışına kaçırılan paraların geri getirilmesi için soruşturmayı derinleştirdiği ifade edildi.

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