Bakan Dönmez duyurdu: Bulaşık için Boron geliyor

Bordan üretilen Boron’un iki yeni toz çeşidi ve sıvı temizlik ürünü satışa çıktı. Boron’un bulaşık deterjanı da 2020 ilk çeyreğinde üretime hazır hale gelecek.

Türkiye'nin milli madeni bordan üretilen Boron'un iki yeni toz çeşidi ve sıvı temizlik ürünü piyasaya çıktı. Yeni ürünlerin tanıtıldığı toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir yeni ürünü daha duyurdu.

SÜREÇLER DEVAM EDİYOR

Bakan Dönmez, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Boron'un bulaşık deterjanı versiyonunun da üretime hazır hale geleceğini belirtti. Bakan Dönmez, "Boron'un Ar-Ge süreçleri devam ediyor.

Bulaşık makineleri ve elde yıkama için doğal mineralli bulaşık temizlik ürünü geliştirmek için çalışmalar sürüyor. Öte yandan mevcut ürünlerin performansının artması için ekiplerimiz mesaide. Bu gayretle leke çıkarma gücü yüzde 30 arttı" dedi.

İLK İHRACAT DA YAPILDI

Eskişehir Kırka'daki fabrikanın Boron'a artan talebe yetişmek için kapasitesini yüzde 20-25 oranında artırdığını da vurgulayan Bakan Dönmez, "Yıllık 30 - 35 bin ton arası üretim yapılıyor.

ABD, İsviçre, Tunus ve Kosova'ya ilk ihracatı gerçekleştirdik. 10 aylık kısa bir sürede yüzde 8'lik pazar payına ulaştık" dedi. Eti Maden Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de "Bizim Boron'umuz kimyasal içermez, alerji yapmaz. Biz, diğer ürünlerle karşılaştırılamayız" dedi.