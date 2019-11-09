Bakan Dönmez duyurdu: Bulaşık için Boron geliyor
Bordan üretilen Boron’un iki yeni toz çeşidi ve sıvı temizlik ürünü satışa çıktı. Boron’un bulaşık deterjanı da 2020 ilk çeyreğinde üretime hazır hale gelecek.
Türkiye'nin milli madeni bordan üretilen Boron'un iki yeni toz çeşidi ve sıvı temizlik ürünü piyasaya çıktı. Yeni ürünlerin tanıtıldığı toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir yeni ürünü daha duyurdu.
SÜREÇLER DEVAM EDİYOR
Bakan Dönmez, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Boron'un bulaşık deterjanı versiyonunun da üretime hazır hale geleceğini belirtti. Bakan Dönmez, "Boron'un Ar-Ge süreçleri devam ediyor.
Bulaşık makineleri ve elde yıkama için doğal mineralli bulaşık temizlik ürünü geliştirmek için çalışmalar sürüyor. Öte yandan mevcut ürünlerin performansının artması için ekiplerimiz mesaide. Bu gayretle leke çıkarma gücü yüzde 30 arttı" dedi.
İLK İHRACAT DA YAPILDI
Eskişehir Kırka'daki fabrikanın Boron'a artan talebe yetişmek için kapasitesini yüzde 20-25 oranında artırdığını da vurgulayan Bakan Dönmez, "Yıllık 30 - 35 bin ton arası üretim yapılıyor.
ABD, İsviçre, Tunus ve Kosova'ya ilk ihracatı gerçekleştirdik. 10 aylık kısa bir sürede yüzde 8'lik pazar payına ulaştık" dedi. Eti Maden Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de "Bizim Boron'umuz kimyasal içermez, alerji yapmaz. Biz, diğer ürünlerle karşılaştırılamayız" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu
- Mesut Özil'e bıçakla saldıran şüpheliye 10 yıl hapis cezası verildi
- Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn'da kandil simidi dağıttı
- Haliç'te koku isyanı
- Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşen kişi bakın kim çıktı
- Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
- Bağdadi'nin eşi tüm sırları verdi!
- Lüks tutkusu sonu oldu! Flaş detaylar...
- PKK'nın tecavüz üssü! Ya kaçış ya da...
- Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi...
- İşte PKK'ya düzenlenen Kıran operasyonlarının bilançosu
- Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul projesi açıklaması
- BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den kritik Suriye açıklaması
- Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan’da sevgi seli
- Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında karar! Fahri Kasırga kimdir?
- Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Türkiye olmadan milyonluk göç dalgası...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş PKK'lı Karayılan açıklaması
- Başkan Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesinin cenaze törenine katıldı
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "dörtlü zirve" açıklaması
- Aksaray'daki skandalla ilgili okul müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı
- Bakan Ruhsar Pekcan'dan ihracatçıya destek müjdesi
- Milli Savunma Bakanlığı: Metina'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi