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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem Yeter hakkında istinaf mahkemesine başvurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
ARINÇ’IN DAMADI EKREM YETER HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu

Başsavcılık, 19. Ağırceza Mahkemesi'nin hakkında 'Başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak' verdiği beraat kararının bozulması için istinaf mahkemesine başvuruda bulundu.

detaylar gelecek...

Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç ile ilgili flaş açıklama BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BÜLENT ARINÇ İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

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