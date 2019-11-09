Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem Yeter hakkında istinaf mahkemesine başvurdu
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu
Başsavcılık, Ankara 19. Ağırceza Mahkemesi'nin Ekrem Yeter hakkında 'Başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak' verdiği beraat kararının bozulması için istinaf mahkemesine başvuruda bulundu.
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