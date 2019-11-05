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Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç ile ilgili flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
ERDOĞAN'DAN FLAŞ BÜLENT ARINÇ AÇIKLAMASI!

Başkan , partisinin 'deki grup toplantısına katıldı. Erdoğan, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'ın KHK açıklamasıyla ilgili olarak, "KHK’yı facia olarak değerlendirmesini esefle karşıladım. Yapacağımız toplantıda bunu konuşacağız." dedi.

Başkan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşma sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ile ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Öncesinde Trump ile telefonda görüşeceğim. O görüşmeye göre karar vereceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç ile ilgili flaş açıklama BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BÜLENT ARINÇ İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

ARINÇ'IN "KHK'LAR FACİAYDI" AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, "Kendisi bir hukukçudur. KHK'yı facia olarak değerlendirmesini esefle karşıladım. Bu açıklamayı kabullenmek mümkün değil. Yapacağımız toplantıda bunu konuşacağız." dedi.

RUSYA'DAN SAVAŞ UÇAĞI ALIMI

Başkan Erdoğan, Rusya'dan savaş uçağı alımının gündemde olup olmadığına ilişkin bir soruya, "ABD ile F-35 sorunu çözülmezse gereken adımları atarız. S400 alırken bir yerlere sormadık, aldık. Böyle bir şey yaparken de eğer alma kararını verirsek alırız." dedi.

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