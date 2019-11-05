Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç ile ilgili flaş açıklama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Erdoğan, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bülent Arınç'ın KHK açıklamasıyla ilgili olarak, "KHK’yı facia olarak değerlendirmesini esefle karşıladım. Yapacağımız toplantıda bunu konuşacağız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşma sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD ziyareti ile ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Öncesinde Trump ile telefonda görüşeceğim. O görüşmeye göre karar vereceğiz." dedi.
ARINÇ'IN "KHK'LAR FACİAYDI" AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, "Kendisi bir hukukçudur. KHK'yı facia olarak değerlendirmesini esefle karşıladım. Bu açıklamayı kabullenmek mümkün değil. Yapacağımız toplantıda bunu konuşacağız." dedi.
RUSYA'DAN SAVAŞ UÇAĞI ALIMI
Başkan Erdoğan, Rusya'dan savaş uçağı alımının gündemde olup olmadığına ilişkin bir soruya, "ABD ile F-35 sorunu çözülmezse gereken adımları atarız. S400 alırken bir yerlere sormadık, aldık. Böyle bir şey yaparken de eğer alma kararını verirsek alırız." dedi.
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