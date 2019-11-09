Başkan Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nu kabul etti
Giriş Tarihi: 09.11.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Ahmet Nur Çebi, Başkan Erdoğan’a ‘Recep Tayyip Erdoğan’ yazılı Beşiktaş forması ile kulübün simgesi kartal heykeli hediye etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu üyelerini, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Çebi, Erdoğan'a 'Recep Tayyip Erdoğan' yazılı Beşiktaş forması ile kulübün simgesi kartal heykeli hediye etti.
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