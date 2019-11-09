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Başkan Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nu kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, BEŞİKTAŞ KULÜBÜ YÖNETİM KURULU'NU KABUL ETTİ

Başkan , Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Ahmet Nur Çebi, Başkan Erdoğan’a ‘Recep Tayyip Erdoğan’ yazılı Beşiktaş forması ile kulübün simgesi kartal heykeli hediye etti.

Başkan , 'ın 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Başkanlığa seçilen ile Yönetim Kurulu üyelerini, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Çebi, Erdoğan'a 'Recep Tayyip Erdoğan' yazılı Beşiktaş forması ile kulübün simgesi kartal heykeli hediye etti.

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