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Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan ile Federasyonu Devlet Başkanı telefonda görüştü.

Başkan ile Federasyonu Devlet Başkanı telefonda görüştü.

Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatına bağlılıklarını teyit etti.

Erdoğan-Putin görüşmesinde ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar da masaya yatırıldı.

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