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Adana'da peruklu bahis şebekesi çökertildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
PERUKLU ŞEBEKEYE BASKIN! TAM 200 KİŞİNİN...

'da ATM'den para çeken şahsın takibi sonucu çökertilen yasa dışı bahis şebekesinin para trafiğini bir kadının yönettiği ve sokağa çıkarken de farklı farklı peruk kullandığı tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahsi önlemek için ATM etraflarında sivil olarak önlem alıp çalışma başlattı. Polis ATM,'lere gelen ve sürekli para çekip para yatıran B.K. isimli bir şahıstan şüphelenip takibe başladı. Yapılan takip sonucunda zanlının Sıraçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde bir apartmana girdiği belirlendi.

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