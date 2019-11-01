Adil Öksüz’ün serbest bırakılması davasında karar açıklandı
FETÖ’nün firari imamı Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 2 sanığa "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis cezası verdi.
FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme 24 sanığın beraatine karar verirken, 2 sanığa "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis cezası verdi. 2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.
5 İSİM İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.
"ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS"
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
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