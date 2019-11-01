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Adil Öksüz’ün serbest bırakılması davasında karar açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
ADİL ÖKSÜZ DAVASINDA FLAŞ KARAR!

’nün firari imamı ’ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 2 sanığa "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis cezası verdi.

'nün firari imamı 'ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme 24 sanığın beraatine karar verirken, 2 sanığa "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis cezası verdi. 2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.

Adil Öksüz’ün Üsküdar’da saklandığı ev görüntülendi ADİL ÖKSÜZ’ÜN ÜSKÜDAR’DA SAKLANDIĞI EV GÖRÜNTÜLENDİ

5 İSİM İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.

"ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS"

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

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