07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
OKULDA KORKUNÇ OLAY!

'un Avcılar ilçesinde bulunan bir ilkokulun bahçesinde, manevra yapmaya çalışan bir öğrenciyi ezdi. Hastaneye kaldırılan 2. sınıf öğrencisi , tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Avcılar'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde öğrenciyi ezdi. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE SERVİS ARACI ÖĞRENCİYİ EZDİ

KIZ ÖĞRENCİYE ÇARPTI

Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı sırada bir kız öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATA VEDA ETTİ

2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki , hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN