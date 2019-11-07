Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan bir ilkokulun bahçesinde, manevra yapmaya çalışan servis aracı bir öğrenciyi ezdi. Hastaneye kaldırılan 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Avcılar'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu tüm müdahalelere hayatını kaybetti.
KIZ ÖĞRENCİYE ÇARPTI
Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı sırada bir kız öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATA VEDA ETTİ
2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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