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Türk askeri Tel Abyad'da 285 ağır silah mühimmatı ele geçirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019
TEL ABYAD'DA 285 AĞIR SİLAH MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Suriye 'da bölgeyi temizlemeye devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü /YPG'ye ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde yer alan 'da, /YPG'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetlerince arama-tarama faaliyetleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) yanı sıra örgüte ait mühimmatlar da tespit edilerek imha ediliyor. Buna göre, Tel Abyad'da son olarak 32 adet Katyuşa mühimmatı, 18 adet 82 milimetrelik, 221 adet 106 milimetrelik ve 14 adet 120 milimetrelik havan mühimmatları olmak üzere toplam 285 mühimmat bulundu.

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