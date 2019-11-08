08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

DEAŞ'ın sözde eğitim sorumlusu yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
DEAŞ'IN KRİTİK İSMİ TUTUKLANDI

'de, 'a yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda, terör örgütünün sözde eğitim sorumlusu dahil 4 kişi yakalandı. 'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü faaliyetleri yürüttükleri öğrenilen yabancı uyruklu 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde terör örgütü ile bağlantısı olan 4 yabancı uyrukluyu tespit etti.

ARALARINDA DEAŞ'IN SÖZDE EĞİTİM SORUMLUSU DA VAR

Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesi üzerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgütün sözde eğitim sorumlularından R.H. ile örgüt üyeleri B.E., M.M. ve H.E. gözaltına alındı. 'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü faaliyetleri yürüttükleri öğrenilen yabancı uyruklu 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAĞDADİ'NİN YAKIN ÇEVRESİNDEN 13 KİŞİ YAKALANDI

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En son Bağdadi'nin ablasını Azez'de eşiyle beraber yakaladık. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu anda elimizde. Asla buradan taviz vermeyiz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan: 13 yakını elimizde BAŞKAN ERDOĞAN: 13 YAKINI ELİMİZDE
Son dakika: Başkan Erdoğan ilk defa açıklıyorum dedi ve duyurdu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İLK DEFA AÇIKLIYORUM DEDİ VE DUYURDU

Adana’da şafak vakti DEAŞ ve El Kaide operasyonu! ADANA’DA ŞAFAK VAKTİ DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU!
Batı’nın gözünden iyi terörist kötü terörist BATI’NIN GÖZÜNDEN İYİ TERÖRİST KÖTÜ TERÖRİST

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN