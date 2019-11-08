Başkan Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Man Adası" davası kapsamında ödemeye mahkum edildiği manevi tazminat kararlarına ilişkin istinaf tarafından bozma kararı verildiği yönüne yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Ahmet Özel, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda "Man Adası" davası olarak bilinen ve davalısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olan davada, yerel mahkeme kararına karşı hem davalı, hem de davacının karşılıklı olarak istinaf yoluna başvuru yaptığını belirtti.
"USULE İLİŞKİN BİR BOZMA KARARI VERİLMİŞ OLUP..."
Özel, açıklamasında şunları kaydetti:
"Davalı sıfatını koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine bozma kararı verildiği yönündeki kamuoyunu yanıltıcı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu minvalde yerel mahkemeler tarafından verilen kararlara ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından usule ilişkin bir bozma kararı verilmiş olup dosyanın esası incelenmemiştir. Yerel mahkemede açılan ve müvekkillere atılan iftira yollu hareketlere ilişkin kazanılan tazminat miktarları vekil sıfatıyla icraya konulmuş olup, yatırılan tazminat miktarları icra dosyasında depo edilmiştir."
USULİ YÖNDEN BİR BOZMA KARARI
Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usuli eksikliklerin giderilmesi nedeniyle verilen bozma kararının dosyadaki davalı tarafından işlenen haksız fiil tazminat miktarına ilişkin olmadığını belirten Özel, verilen kararın sadece usuli yönden bir bozma kararı olduğunu vurguladı.
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