Son Dakika: Başkan Erdoğan: 8 yıllık kirli planlarını yok ettik!

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitti. Erdoğan kritik ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Barış Pınarı Harekâtı Türkiye'nin gerçek dostlarını görmesi açısından önemli olmuştur. Tüm dost ülkelere teşekkürlerimi sunmak isterim." dedi. Erdoğan ayrıca, "Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Erdoğan, "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri kararlılıkla devam ediyor." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitti. Erdoğan kritik ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"8 YILLIK KİRLİ PLANLARINI YOK ETTİK"



Erdoğan, "Barış Pınarı Harekâtı Türkiye'nin gerçek dostlarını görmesi açısından önemli olmuştur. Tüm dost ülkelere teşekkürlerimi sunmak isterim. Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. Teröristlerin hamiliğini yapanları da unutmayacağız. Türkiye ile hesaplaşmaya çalışılmasının gerisinde ülkemizin bu başarısı vardır." şeklinde konuştu





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıknalar şöyle;



"UEFA'NIN HAKSIZ VE SİYASİ TAVRINI REDDEDİYORUZ"

Görevi spor müsabakaları düzenlemek olan kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir amacı yoktur. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştirile hatta dişilin soruşturmaları yapılıyor. Bu aleni bir hukuksuzluktur. UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz. Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor. Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur.

SORU VE CEVAP KISMI



TRUMP

Muhalefette ben başından itibaren ben Sayın Bahçeli'nin duruşunu attığımız adımlara verdiği desteği şükranla yad etmek durumundayım. Çünkü gün bir ve beraber olma dayanışma günüdür.

ABD seyahatimin iptal edilmesi konusuna yönelik bu konuda da biz müsaade etsinler de gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı değerlendirelim. Bu konularla ilgili çok geniş kapsamlı bir değerlendirme fırsatı yapma fırsatı bulduk. Dün akşamki telefon görüşmesini bekledim. Ve telefon görüşmesinden sonra gitme kararını verdim.



TERÖRİSTLER BÖLGEDEN ÇIKMIŞ DEĞİL



Bu görüşmeleri yaparken bir taraftan malum YPG/PYD/DEAŞ/PKK bunların buradan çekildiği sözünü 120 saat içerisinde bize verenler şu anda bunu gerçekleştirmiş değil. Rusya ile yaptığımız mutabakatta da 150 saat geçti şu an itibariyle o bölgelerden de teröristler çıkmış değil. Şu anda hala teröristler Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor. Suriye Milli Ordusu da aynı şekilde onlara misliyle cevap veriyor.





Bu sabah Suriye Milli Ordusu'nda 11 şehit var. Karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü. Sayın Akşener'in talebini doğru bulmuyorum bu adımı atmak durumundayız bu görüşmeleri asla kesemeyiz. Şahsımla olmasa bile burada Amerika dışı bazı ülkeleri konuşuyorum bunlara da ilgili bazı birimlerimizin elemanlarını göndermek suretiyle onlarla bile bu görüşmelerimizi yapmak durumdayız.

ÖLÜ ELE GEÇİRİLEN DEAŞ ELEBAŞI BAĞDADİ'NİN EŞİNİN YAKALANMASI



Bağdadi'nin yakın çevresi daha çok ülkemizi hedef aldı. En son Azez'de ablasının eşinin ve çocuğunun yakalanması vardı. Bu yakaladıklarımızı yakaladıktan sonra geri gönderme merkezlerimize alıyoruz. Burada duracaklar Adalet Bakanlığımız ne kadar verecek göreceğiz. Eşi de 1-1,5 yıldır elimizdeydi. Eşinin de aynı şekilde bu süreçte yeri olacak. Sayı çift haneli rakama doğru gidiyor. Bunun içinde tüm yakınlarının olduğunu görüyoruz. Şu anda açıklamayı doğru bulmuyorum daha sonra net hale geldikten sonra açıklamasını yapacağız. Eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da yakalandı.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN ELEŞTİRİLERİNE FLAŞ YANIT



Bay Kemal'in bugüne kadar doğru bir şey söylediğine şahit oldunuz mu? Hayatı adeta yalan üzerine. Hapishanelerimizde 1149 DEAŞ'lı terörist var. Onlar bunu kabul edemez. Niye? Hayatı bu tür yalanlarla dolu. Dünyada DEAŞ ile mücadeleyi bu kadar kararlı veren bir ikinci ülke daha yoktur.

RUSYA İLE DEVRİYELER DEVAM EDECEK Mİ?



Mutabakat diyoruz değil mi? Biz bunu gereğini sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz. Biz bu mutabakattan geri adım atmayız.

Dün gece sayın Trump ile görüştük. Bu aralar Sayın Putin ile de durum değerlendirmesi için görüşeceğim.

ABD seyahatinde aldığımız mesafeyi Sayın Trump ile değerlendirme fırsatı bulacağız.



ERDOĞAN MACARİSTAN'A GİTTİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitti.

Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısının ardından "TC-TUR" uçağı ile saat 10.37'de Macaristan'a hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Macaristan'a gitti.