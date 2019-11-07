Antalya'da itirafçı anlattı! FETÖ'den ayrılmak isteyenlere "şefkat tokadı" tehdidi

Antalya'da Fetullahçı terör örgütüne yönelik devam eden soruşturmada Fransa'dan ülkeye giriş yaparken yakalanan itirafçı sanık B.Ç., örgütten ayrılmak istediğini ancak diğer üyelerin kendisini "şefkat tokadı" ile tehdit ettiğini söyledi. B.Ç, örgüt üyelerinin aracını kullanıp kaza yaptıklarını, tamir parasını ödemediklerini ve sürekli para isteyerek kendisini mağdur ettiklerini söyledi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken Türkiye'ye giriş yaptığı Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan B.Ç, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı oldu.

Örgüte dair bildiklerini anlatan B.Ç, 32 yıldır yaşadığı Fransa'da doğup büyüdüğünü, üniversite yıllarında dini daha iyi öğrenebilmek için örgüt üyesi üç kardeşle tanıştığını ifade etti.

SES KAYITLARI DİNLETİLİYOR

Fransa'da örgüt üyelerinin her hafta toplantı yaptığını, bazen de Afrika'dan gelen öğrencilerin evlerinde bir araya geldiklerini aktaran B.Ç, bu toplantılarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ses kayıtlarının dinletildiğini, rüyalarının paylaşıldığını bildirdi.

ŞEFKAT TOKADI TEHDİDİ

Toplantılar sırasında telefonuna ByLock programının yüklendiğini, Afrika'dan gelen öğrencilerden alınan paraların örgüt üyesi N.O. tarafından ByLock'a yazıldığını belirten B.Ç, şunları kaydetti:

"Afrika'dan öğrenciler geldikten sonra örgüt, Paris'e yakın bir bölgede okul açtı. Orada hem Müslüman hem de diğer dinlerden kişiler eğitim görüyordu. Fadime'nin yüksek lisans yapmadan örgütün açtığı okulda biyoloji öğretmeni olduğunu öğrenince kendisine bunun nasıl olduğunu sorduğumda, 'Gavur bir öğretmen geleceğine, Müslüman birinin hata yaparak öğretmenlik yapması caizdir.' dedi. Örgütün 'şefkat tokadı' diye tabir ettiği konularda bana 'İstediğimiz şeyi yapmazsan eşin işinden olur, rızkınız azalır, başınıza bir iş gelir, sıkıntı yaşarsınız' gibi telkin ve tehditlerde bulunarak manevi yönden baskı altına alıyorlardı."

B.Ç, örgüt üyelerinin aracını kullanıp kaza yaptıklarını, tamir parasını ödemediklerini ve sürekli para isteyerek kendisini mağdur ettiklerini söyledi.