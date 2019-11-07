07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Bekir Pakdemirli: 11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA: BİR DEĞİL İKİ DÜNYA REKORU KIRACAĞIZ

Tarım ve Orman Bakanı , "" seferberliği kapsamında 13 milyonun üzerinde fidanın sahiplendirildiğini, 9 milyonun üzerinde bireyin sertifika aldığını belirterek, "11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız." şekline konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı , rekor fidan dikme etkinliği öncesi son gelişmelere ilişkin konuştu.

Pakdemirli, "" seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi. Geleceğe Nefes" kapsamında 9 milyonun üzerinde birey sertifika aldı." açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli ayrıca "Fidan dikmeyi "memleket meselesi" haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız." dedi.
Bakan Berat Albayrak, Geleceğe Nefes seferberliğine katıldı BAKAN BERAT ALBAYRAK, "GELECEĞE NEFES" SEFERBERLİĞİNE KATILDI
Hükümetten 15 milyon liralık destek müjdesi HÜKÜMETTEN 15 MİLYON LİRALIK DESTEK MÜJDESİ
Hükümetten öğretmen Seçil Yıldız'a destek! Ziya Selçuk: Devletimizin koruması altındadır! HÜKÜMETTEN ÖĞRETMEN SEÇİL YILDIZ'A DESTEK! ZİYA SELÇUK: DEVLETİMİZİN KORUMASI ALTINDADIR!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN