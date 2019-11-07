Bakan Bekir Pakdemirli: 11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 13 milyonun üzerinde fidanın sahiplendirildiğini, 9 milyonun üzerinde bireyin sertifika aldığını belirterek, "11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız." şekline konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, rekor fidan dikme etkinliği öncesi son gelişmelere ilişkin konuştu.Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi. Geleceğe Nefes" kapsamında 9 milyonun üzerinde birey sertifika aldı." açıklamasında bulundu.
Bakan Pakdemirli ayrıca "Fidan dikmeyi "memleket meselesi" haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız." dedi.
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