06 Kasım 2019, Çarşamba
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019
SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.

'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan 15 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Sevkiyatın sınırındaki takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

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