Son dakika: İstanbul’da siber polisinden tarihi operasyon
Son dakika haberi: İstanbul’da dev bahis operasyonu gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis çetesi çökertildi. Operasyonda Türkiye tarihinde en yüksek miktarda para ele geçirildi ve 43 kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır anlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi bir operasyona imza attı. Yasa dışı bahis çetelerinin baronunun zulası diye tabir edilen bölme keşfedildi ve toplamda 3 milyon TL ele geçirildi.
6 AYLIK TEKNİK TAKİBİN ARDINDAN DÜĞMEYE BASILDI
6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düğmesine basıldı. Parayı çeken kuryeler bölge temsilcisi diye görevlendirilen çete üyesine gidiyor. Daha sonra ise çete liderine bu paralar götürüldüğü belirlendi. Yapılan tespitlerde ele geçirilen 3 milyon TL'nin sadece bir haftalık cirosu olduğu tahmin ediliyor. Yasa dışı bahis çetesinin piyasada döndürdüğü paranın ise 30 milyon TL olduğu vurgulandı. Siber polisi, sanal kumar çetesinin hiyerarşik yapısı da deşifre etti.
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