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İşçilerden CHP'ye tepki: PKK’lıları işe almak için mi bizi attınız?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
BELEDİYELERDEN ATILAN İŞÇİLER CHP'YE TEPKİ GÖSTERDİ!

'nin 'deki etkinliğinde 'lıların teröristbaşı Abdullah Öcalan posterleriyle salonu basması ve " sözünü tut" pankartı açmasına belediyelerden atılan işçiler tepki gösterdi:

'nin 'deki etkinliğinde 'lıların teröristbaşı Abdullah Öcalan posterleriyle salonu basması ve " sözünü tut, Mahir Kılıç'ı işine iade et" diye pankart açmasının yankıları sürüyor.

CHP lideri 'nun oy uğruna terör örgütünün siyasi uzantısı ile yaptığı kirli iş birliği, CHP'yi PKK'nın oyuncağı haline getirdi. İsviçre'de CHP etkinliğinde sahne alan PKK, öncesi verilen sözlerin tutulmasını istedi. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı İsviçre'deki etkinlikte ortaya çıkan skandala CHP'li İstanbul ve Büyükşehir belediyelerinde işten atılan çalışanlar ateş püskürdü.

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil: Yaşanan tablo gerçekten çok acı. Halkımız, Türk bayrağının önünde terör paçavralarının açılması için CHP'ye oy vermedi. Atatürk'ün partisinin kirli ittifakı bir kez daha ortaya çıktı.

Ahmet Ünlü: Seçimde kapı kapı dolaşıp, adaletten hukuktan bahsedenler en büyük haksızlığı yaptı. Seçimden önce surda gedik açmak için uğraşanlar devlet ve millet düşmanlarıyla kol kola girmiş. Seçimlerde ittifak kurulmamış "Biz vefakar işçileri atıp sizin teröristlerinize alan açacağız ve onları işe alacağız" denilmiş.

Ahmet Belge: Ne yanlışımız vardı da bizde bulamadıklarını PKK sempatizanlarında buldular. Askerine polisine kurşun sıkanlar, devleti yıkmak bölmek isteyenler bizden daha mı iyi çalışacak?

Lokman Çal: Bizleri işimizden edip teröristlere yer açmaya çalışmaları milletin iradesine ve vicdanına uymaz. Millet verdiği yetkinin nasıl ve ne amaçla kullanıldığını görünce onu geri alır.

Kasım Erdoğan: CHP bugünlerin acısını gelecekte çok çeker. Beni atacak, devletine bayrağına küfreden, askerine kurşun sıkan, bebek katilini kendilerine önder olarak kabul edenleri işe alacak.



'BEKA SORUNU'
Önder Ataç: Belediyeleri PKK'ya peşkeş çeken, devlete kim bilir neler yapar. İşsiz kalabilirim ancak bu alenen bir beka sorunudur.

Yüksel Peçe: Yurtdışında hem Türk vatandaşlarına saldıran, hem de devletimiz hakkında kara propaganda yapan terör örgütü sempatizanları CHP'nin örtüsünün altına saklandı. Vatansever işçileri işinden edeceksin, ailesini kendisini mağdur edeceksin teröriste yer açacaksın.

Abdurrahman Atılmaz: Muhittin Böcek, HDP'lileri işe almak için mi beni işten çıkarttı? Bu fotoğraftaki Türk bayrağı önünde terör örgütü paçavralarını açanları işe almak için mi beni ve arkadaşlarımızı işten attı?

Ali Kala: HDP'lilere söz verdikleri için bizleri işten çıkarttılar. Bizim yerimize onları alacaklar. HDP'lilere genel müdürlük sözü verdiler ama kayyum atanır diye korkuyorlar. Allah bunların eline düşürmesin.

Metin Bayrak: CHP seçimi HDP ile ittifak yaparak kazandığı için ahde vefa olarak onları işe alacak.

Sabah

CHP terör örgütünün oyuncağı oldu CHP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN OYUNCAĞI OLDU
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Son dakika: PKK yandaşları CHP etkinliğini bastı SON DAKİKA: PKK YANDAŞLARI CHP ETKİNLİĞİNİ BASTI

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