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CHP'ye 30 bin iş başvuru! İBB'de yeni işçi kıyımları kapıda

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
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Bir mesaj ile işten çıkarılan işçilerin önünde haklı nöbeti sürerken yeni işçi kıyımlarının yapılacağı konuşuluyor. Öyle ki Başkanlığı’na 30 bin iş başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.

Başkanı 'nun belediyeden işçi çıkarırken, yerine yenilerini almasının arkasından Başkanlığı'na yapılan 30 bin iş başvurusu çıktı. İl Başkanlığı, ilçe başkanlıklarına genelge göndererek, başvuruların ayıklanmasını istedi ve "Sizin referansınız olan cv'leri bize, diğerlerini İBB'ye gönderin" dedi.

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İLÇE BAŞKANLIKLARINA GENELGE

İmamoğlu'nun başkanlığı kazanmasıyla birlikte ilçe ve il örgütlerine İBB'de iş sözü verilen binlerce kişiden başvuru yağdı. Akşam'ın haberine göre; 39 ilçeden 30 binin üzerinde başvuru gelince CHP İl Başkanlığı ilçe başkanlıklarına bir genelge gönderdi.

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"TESLİM EDİN"

CHP İl Sekreteri Dr. Hale Özcömert Coşkun imzasıyla 39 ilçe başkanlığına gönderilen 'İş başvuruları' başlıklı 16 Eylül 2019 tarihli genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"İlçelerinize yapılan iş başvurularınızı İBB 'ne yönlendirilmesi; ancak ilçenizin referans olacağı CV'lerin dosyalarını, 17 Eylül 2019 Salı günü saat 19.00'a kadar İl Sekreterliğimize teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim."

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REFERANSLI 'MAKBUL VATANDAŞ'

Genelge, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın CHP'nin 'işe alım merkezi' olarak çalıştığını; iş umuduyla başvuran vatandaşların ise 'referansı olanlar, olmayanlar' diye ayrıldığını ortaya koydu. CHP kaynaklarına göre; İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne yönlendirilen başvurular yerine, 'makbul vatandaş' sınıfına ayrılan referanslılar işe yerleştirilecek.

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YENİ İŞÇİ KIYIMLARI KAPIDA

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun iş başvurularının yığılması nedeniyle İmamoğlu'na baskı yaptığı öğrenildi. Sayıları 30 bini bulan CV'lere yer açmak için belediyenin tüm kademelerinde yeni işçi çıkarmaların olacağı belirtiliyor.

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abdd&#252;lhamit abddülhamit

başkanlık sıfatı olmayan.bas it bir müteahhit belediye başkanı seçilirse bunlar iyi günleri istanbulun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet130
hayır5
cevapla 20.09.2019 09:27
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