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CHP terör örgütünün oyuncağı oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019
CHP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN OYUNCAĞI OLDU

lideri ’nun oy uğruna terör örgütünün siyasi uzantısı ile yaptığı kirli iş birliği, CHP’yi ’nın oyuncağı haline getirdi. ’de CHP etkinliğinde sahne alan PKK, öncesi verilen sözlerin tutulmasını istedi. CHP’den ise çıt çıkmadı.

Genel Başkanı 'nun 31 Mart yerel seçimleri sürecinde terör örütünün siyasi uzantısı ile yaptığı kirli ittifak acı meyvelerini vermeye başladı. 'de CHP'lilerin düzenlediği etkinlikte yandaşları terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını açıp, " sözünü tut. 'ı işine iade et" yazılı pankart açtı. Bu eylem, "CHP, PKK'ya hangi sözleri verdi?" sorusunu akıllara getirdi.

BEDEL ÖDEME ZAMANI
CHP'nin seçimi kazanma uğruna kirli ittifak için PKK elebaşları bile Kandil'den açıklama yaparak CHP için oy istemişti. sonucunda çok sayıda HDP'li isim de CHP listelerinden belediye meclislerinde yer bulmuştu. Ancak bu kirli ittifakın olumsuz sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. CHP'nin İsviçre teşkilatı tarafından geçen hafta sonu Grenchen kentinde düzenlenen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Milletvekili Engin Özkoç'un da katıldığı Cumhuriyet Bayramı buluşması etkinliği PKK yandaşlarının gösterisine sahne oldu. Etkinliğin yapıldığı salonu basan bir grup PKK yandaşı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını açıp sloganlar attı ve Canan Kaftancıoğlu'nun kendilerine verdiği sözü yerine getirmesini istedi.



İŞE ALMA SÖZÜ VERDİLER
Gruptakiler, Kaftancıoğlu'nun yerel seçimler öncesi CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in seçimleri kazanması durumunda bir önceki dönem işten atılan Mahir Kılıç'ı işine iade sözü verdiğini, fakat halen yerine getirmediğini de öne sürdü. Geçen yıl CHP'li 'nde 'disiplinsizlik' gerekçesi ile işten çıkarılan Kılıç, belediye önünde açlık grevi başlatmıştı. Bir süre sonra kendisine verilen sözler tutulmayınca bu sefer de Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde eyleme başlayan Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devreye girmesi üzerine eylemini sonlandırmıştı. 73 ayrı disiplin dosyası olduğu belirtilen Kılıç, İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde işe alındı, fakat 6 ay boyunca işe gitmediği için geçen Nisan ayında hakkında iş akdi sona erdirildi.

CHP SÖZCÜSÜ O PANKARTI İZAH EDEMEDİ
CHP, terör örgütünün İsviçre'de etkinliğini basıp İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik 'sözünü tut" yazılı pankart açmasına açıklık getiremedi. Etkinlikte PKK'nın sahne almasına ilişkin soruyu kaçamak yanıt veren CHP Sözcüsü , "CHP'nin hiçbir üyesi, yöneticisinin terör örgütüyle bağı olamaz" demekle yetinirken, pankartla ilgili de "Pankart da ilginç yani" ifadesini kullandı.

Sabah

PKK yandaşları CHP'nin Zürih'teki etkinliğini bastı PKK YANDAŞLARI CHP'NİN ZÜRİH'TEKİ ETKİNLİĞİNİ BASTI
Son dakika: PKK yandaşları CHP etkinliğini bastı SON DAKİKA: PKK YANDAŞLARI CHP ETKİNLİĞİNİ BASTI

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