Ankara'da FETÖ operasyonu: 94 kişi hakkında gözaltı kararı

Gelen son dakika haberine göre; Ankara'daki FETÖ soruşturmasında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonu…Özel ve Kamu iktisadi işletmelerinde çalışan bylock kullanıcısı 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında Ankara'da 05/11/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 67 şüpheli yakalandı.

POLİS PEŞLERİNDE

Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.