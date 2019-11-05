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Ankara'da FETÖ operasyonu: 94 kişi hakkında gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
POLİS DÜĞMEYE BASTI! 94 İSMİN PEŞİNDE

Gelen son dakika haberine göre; 'daki soruşturmasında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

'da operasyonu…Özel ve Kamu iktisadi işletmelerinde çalışan kullanıcısı 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/ silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında Ankara'da 05/11/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 67 şüpheli yakalandı.

POLİS PEŞLERİNDE

Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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