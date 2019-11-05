FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına flaş operasyon
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 14'ünün yakalandığını bildirdi.
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