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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına flaş operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında eski personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 14'ünün yakalandığını bildirdi.

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