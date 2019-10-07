Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 07.10.2019
Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA’ların katılımı ile düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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