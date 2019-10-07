08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2019
KUZEY IRAK'TA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA’ların katılımı ile düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN