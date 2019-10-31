FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı
Fetullahçı Terör Örgürü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şüphelilerden A.D., Tokat’ta saklandığı evin gizli bölmesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgürü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan ilçe imamı olduğu düşünülen A.Ç., ilçe ablası olduğu düşünülen eşi Ü.Ç. ile kız kardeşi Tokat ve Sivas'ta aranması bulunan A.D. ve yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen D.S. isimli şahısların tespit edilmesi üzerine polis ekipleri dün gece operasyon düzenlendi.
GİZLİ BÖLMEDE
Manisa Kula ilçesi imamı A.Ç., ilçe ablası olduğu düşünülen eşi Ü.Ç. ile Bahçelievler Mahallesindeki ikametlerinde sahte kimlikle yakalandı. Ü.Ç. isimli şahsın kız kardeşi olduğu tespit edilen ve hakkında Tokat ve Sivas Sulh Ceza Hakimliğince aranması bulunan A.D. isimli şahısta babasına ait Esentepe Mahallesindeki ikamet içerisinde bulunan bir dolabın arka kısmına yapılan gizli bölme içerisinde saklanırken yakalandı.
YARDIM VE YATAKLIK...
Ayrıca bu şahıslara yardım yataklık yaptığı tespit edilen D.S. isimli şahıs ise A.Ç. ve Ü.Ç.'nin ikametleri önünde dolaşırken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alına 3 şahıs sorgusunun ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. Yardım ve yataklıktan gözaltına alınan D.S. ise sorgusuna ardından serbest bırakıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Akar’dan açıklama! 18 rejim askeri Ruslara teslim edilecek mi?
- Erdoğan Gürcistan Başbakanı'nı kabul etti
- Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü
- Erdoğan duyurdu: En kısa zamanda...
- Cezaevindeki Demirtaş'tan tehditler savurdu!
- Hepsi yok edildi!
- AYM'den İlker Başbuğ kararı
- Dışişleri'nden Fransa'ya sert tepki
- TBMM Başkanı: Meclis tavrını güçlü bir şekilde...
- PKK'nın finans kaynaklarına operasyon!
- Bakan Hulusi Akar’dan flaş açıklama! 18 rejim askeri Ruslara teslim edilecek mi?
- SON DAKİKA: Avrupa Birliği'den Türkiye'deki sığınmacılara destek! İşte gelecek para...
- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den kritik F-35 mesajı: Gelecek adımlar olumlu olursa ...
- Bakan Berat Albayrak paylaştı: "Türkiye için Değişim Başlıyor" adıyla başlattığımız...
- SON DAKİKA: Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü
- Bakan Hulusi Akar: Bunu görmemek körlük ve cahilliktir!
- ABD’den S-400 itirafı! Türkiye'yi...
- Çanakkale'de 76'sı çocuk, 147 kaçak göçmen yakalandı
- PKK şüphelileri Türkiye-Yunanistan sınırında yakalandı
- Türkiye - Suriye sınırında patlama!
- AK Parti MKYK'da değişiklik
- Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazası ile ilgili flaş haber