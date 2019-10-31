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FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
ÖZEL OLARAK YAPILMIŞ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI!

(/) soruşturması kapsamında tarafından aranan şüphelilerden A.D., ’ta saklandığı evin gizli bölmesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; , Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri (/) soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan ilçe imamı olduğu düşünülen A.Ç., ilçe ablası olduğu düşünülen eşi Ü.Ç. ile kız kardeşi Tokat ve 'ta aranması bulunan A.D. ve yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen D.S. isimli şahısların tespit edilmesi üzerine polis ekipleri dün gece operasyon düzenlendi.

GİZLİ BÖLMEDE

Manisa Kula ilçesi imamı A.Ç., ilçe ablası olduğu düşünülen eşi Ü.Ç. ile Bahçelievler Mahallesindeki ikametlerinde sahte kimlikle yakalandı. Ü.Ç. isimli şahsın kız kardeşi olduğu tespit edilen ve hakkında Tokat ve Sivas Sulh Ceza Hakimliğince aranması bulunan A.D. isimli şahısta babasına ait Esentepe Mahallesindeki ikamet içerisinde bulunan bir dolabın arka kısmına yapılan gizli bölme içerisinde saklanırken yakalandı.

YARDIM VE YATAKLIK...

Ayrıca bu şahıslara yardım yataklık yaptığı tespit edilen D.S. isimli şahıs ise A.Ç. ve Ü.Ç.'nin ikametleri önünde dolaşırken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alına 3 şahıs sorgusunun ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. Yardım ve yataklıktan gözaltına alınan D.S. ise sorgusuna ardından serbest bırakıldı.

FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı FETÖ ŞÜPHELİSİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

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