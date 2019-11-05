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DEAŞ’lı kadınlar 3 bin dolara sınırı geçmiş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019
DEAŞ’LI KADINLAR 3 BİN DOLARA SINIRI GEÇMİŞ

'de tutuldukları El Hol kampından kaçarak ’ye gelen ve ’da ’ne başvuran mensubu iki kadınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

28 yaşındaki Kaoutar S. ve 24 yaşındaki Fatima H. ifadelerinde sınırı kaçakçılara para ödeyerek geçtiklerini söyledi. İki 'lı "Sınırı geçmek için ismini bilmediğimiz bir kaçakçıya kişi başı 3 bin dolar verdik" dedi.

Kaçakçıyı bir yakınlarının ayarladığını anlatan iki kadın internetten tanıştıkları iki kişiyle evlenmek için 'ye geçmeye karar verdiklerini, bu nedenle 'ye geldiklerini, Türkiye'den de Suriye'nin kontrolündeki bölgelerine geçtiklerini anlattı.

Güvenlik birimleri iki kadının Türkiye sınırını geçtikten sonra hiçbir arama noktasında yakalanmadan 'ya kadar nasıl geldiklerini araştırıyor. Kaoutar S. ve Fatima H. 5 gün önce çocuklarıyla birlikte kaçak olarak Türkiye'ye girip, Ankara'daki 'ne gitmişler ve elçilik de onları polise teslim etmişti. Türkiye, Fatima H. ve Kaoutar S.'nin iadesi için işlemleri de başlattı.

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