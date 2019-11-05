DEAŞ’lı kadınlar 3 bin dolara sınırı geçmiş
Suriye'de tutuldukları El Hol kampından kaçarak Türkiye’ye gelen ve Ankara’da Hollanda Büyükelçiliği’ne başvuran DEAŞ mensubu iki kadınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
28 yaşındaki Kaoutar S. ve 24 yaşındaki Fatima H. ifadelerinde sınırı kaçakçılara para ödeyerek geçtiklerini söyledi. İki DEAŞ'lı "Sınırı geçmek için ismini bilmediğimiz bir kaçakçıya kişi başı 3 bin dolar verdik" dedi.
Kaçakçıyı bir yakınlarının ayarladığını anlatan iki kadın internetten tanıştıkları iki kişiyle evlenmek için Suriye'ye geçmeye karar verdiklerini, bu nedenle Türkiye'ye geldiklerini, Türkiye'den de Suriye'nin DAEŞ kontrolündeki bölgelerine geçtiklerini anlattı.
Güvenlik birimleri iki kadının Türkiye sınırını geçtikten sonra hiçbir arama noktasında yakalanmadan Ankara'ya kadar nasıl geldiklerini araştırıyor. Kaoutar S. ve Fatima H. 5 gün önce çocuklarıyla birlikte kaçak olarak Türkiye'ye girip, Ankara'daki Hollanda Büyükelçiliği'ne gitmişler ve elçilik de onları polise teslim etmişti. Türkiye, Fatima H. ve Kaoutar S.'nin iadesi için işlemleri de başlattı.
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