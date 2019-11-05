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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin hazırladığı terörizm raporuna tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN ABD'YE NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne ne de terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz." dedi. Oktay ayrıca, Oktay, "Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , YÖK'te düzenlenen "Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği Kongresi"nde yaptığı konuşmada, ABD'nin hazırladığı terörizm raporuna değinerek, raporun Türkiye'yi ve terör örgütüyle olan mücadelesinden alıkoyamayacağını belirtti.

Oktay, "Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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