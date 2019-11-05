Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin hazırladığı terörizm raporuna tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz." dedi. Oktay ayrıca, Oktay, "Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK'te düzenlenen "Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği Kongresi"nde yaptığı konuşmada, ABD'nin hazırladığı terörizm raporuna değinerek, raporun Türkiye'yi FETÖ ve YPG terör örgütüyle olan mücadelesinden alıkoyamayacağını belirtti.

Oktay, "Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.