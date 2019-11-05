Almanya'da 22 yıl önce defnettikleri bebek başkasının çıktı

Kahramanmaraş'tan Almanya'ya çalışmak için giden Kazankıran ailesi, orada dünyaya gelen ve henüz 5 aylık iken ölen bebeğin 22 yıl sonra kendilerinin olmadığını öğrendi. Gurbetçi aile, bebeklerinin çalındığını öne sürerek, yetkililerden yardım istedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan İbrahim (64) ile eşi Hanım Kazankıran (56) çifti, 1991 yılında Almanya'ya çalışmak için gitti. Kazankıran çiftinin 25 Ağustos 1992 tarihinde "Alişir" adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Aradan geçen zaman sonrası 5 aylık olan bebekleri yatağından düştü. Çift, düşme neticesinde çocuklarını kontrol için Luckes Kranheus Hastanesine götürdü.