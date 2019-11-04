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Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförü tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS KAZASIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Necdet K'nın, burada soruşturma açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı.

Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikteki sorgusu tamamlanan şüpheli Necdet K, bir kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına sebebiyet vermekten tutuklandı.

-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarparak 12 kişiyi yaralamıştı. Kazanın ardından otobüsten inerek kaçmaya çalışan sürücü, kaçmasına engel olmak isteyen bir kişiyi de bıçakla kolundan yaralayıp Beşiktaş sahilinden denize atlamıştı.

Bölgedeki polis ekipleri tarafından denizden çıkarılan sürücü Necdet K. gözaltına alınmıştı.

Son dakika : Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var! Kaza sonrası şoför yolculara bıçakla saldırıp... SON DAKİKA : BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI: YARALILAR VAR! KAZA SONRASI ŞOFÖR YOLCULARA BIÇAKLA SALDIRIP...
Beşiktaş'taki otobüs kazasında detaylar belli oldu! Yeni görüntü... BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS KAZASINDA DETAYLAR BELLİ OLDU! YENİ GÖRÜNTÜ...

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