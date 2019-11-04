Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförü tutuklandı
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Necdet K'nın, burada soruşturma açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı.
Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlikteki sorgusu tamamlanan şüpheli Necdet K, bir kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına sebebiyet vermekten tutuklandı.
Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarparak 12 kişiyi yaralamıştı. Kazanın ardından otobüsten inerek kaçmaya çalışan sürücü, kaçmasına engel olmak isteyen bir kişiyi de bıçakla kolundan yaralayıp Beşiktaş sahilinden denize atlamıştı.
Bölgedeki polis ekipleri tarafından denizden çıkarılan sürücü Necdet K. gözaltına alınmıştı.
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