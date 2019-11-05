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Bakan Süleyman Soylu: Yüzde 10,6 oranında azaldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA: YÜZDE 10,6 ORANINDA AZALDI

İçişleri Bakanı , "Bu yılın 10 aylık verilerini geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6 oranında azalmıştır." dedi.

İçişleri Bakanı , "Bu yılın 10 aylık verilerini geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6 oranında azalmıştır." açıklamasında bulundu.
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