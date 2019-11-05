Bakan Süleyman Soylu: Yüzde 10,6 oranında azaldı!
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yılın 10 aylık verilerini geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6 oranında azalmıştır." dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yılın 10 aylık verilerini geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6 oranında azalmıştır." açıklamasında bulundu.
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