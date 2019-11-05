Bakan Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert tepki: Bu ülkeyi şikâyet edenler belli, PKK’lılar eder!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağdadi’nin ablasının yakalanması hakkında, “Gerekli tahkikatlar gerçekleştiriliyor” dedi. Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fransa’daki açıklamaları hakkında “Bu ülkeyi şikâyet edenler belli, PKK’lılar eder” sözleriyle sert bir şekilde yüklendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölü ele geçirilen DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ablasının yakalanması hakkında, "Arkadaşlarımız, orada bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyor." dedi.



"BU ÜLKEYİ ŞİKAYET EDENLER BELLİ, PKK'LILAR EDER"



Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da katıldığı bir konferansta Türkiye'yi şikayet etmesine sert tepki gösteren "Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar eder" sözleriyle sert bir şekilde yüklendi.

"BİZ SÖYLEDİĞİMİZ SÖZÜN DE YAPTIĞIMIZ İŞİN DE ARKASINDAYIZ"



Bakan Süleyman Soylu şöyle konuştu;



"Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmek bir akıl sağlığı işareti midir. Biz söylediğimiz sözün de yaptığımız işin de arkasındayız. Bedeli neyse de ödemeye hazırız. Biz ülkemizin geleceği için adım atmaya çalışıyoruz. Çöp toplamış toplamamış. O İstanbul halkını ilgilendirir. Beni ilgilendiren kısmı terörü övmesidir."



"BENİ İLGİLENDİREN KISMI TERÖRÜ ÖVMESİDİR"



Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında "Beni ilgilendiren kısmı terörü övmesidir, bu kadar açık ve net. İki cümle arasında bir şey söyleyip, aman millet bir şey söyler diye kaçmak bizim sorumluluğumuz içerisinde değil. Söylemezsek sorumluluklarımızı yerine getirmemiş oluruz." diye konuştu.



BATI'YA PKK TEPKİSİ

Soylu, Batı'ya da terör örgütü PKK konusunda yüklenerek, "Belçika yetkilileri diyorlar ki "suç işlendiği yerde değerlendirilsin." O zaman koskoca bir soru sormak isterim. Fehriye Erdalı bize neden vermediniz. Ne yaparlarsa yapsınlar DEAŞ'lıları onlara göndereceğiz." dedi.