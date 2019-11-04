Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında flaş karar

"FETÖ darbe çağrışımı" davasında, Nazlı Ilıcak "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı ve adli kontrolle tahliye edildi. Ahmet Altan da "örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Tutuksuz sanık Mehmet Altan ise beraat etti.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. Davanın tutuksuz sanığı Mehmet Altan için beraat kararı çıktı. Tutuklu sanıklardan Nazlı Ilıcak'ın, "örgüte yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına, Ahmet Altan ise "örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak her ikisinin tahliyelerine karar verildi.

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