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Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında flaş karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
MEHMET ALTAN, AHMET ALTAN VE NAZLI ILICAK HAKKINDA FLAŞ KARAR

" darbe çağrışımı" davasında, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı ve adli kontrolle tahliye edildi. da "örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Tutuksuz sanık ise beraat etti.

/ silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. Davanın tutuksuz sanığı için beraat kararı çıktı. Tutuklu sanıklardan 'ın, "örgüte yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına, ise "örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak her ikisinin tahliyelerine karar verildi.

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