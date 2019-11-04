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04.11.2019
Suudi televizyon kanalı MBC'den Osmanlı'ya alçak hakaret
Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri olan Suudi televizyon kanalı MBC faaliyet gösterdiği ülkelerde, Türk dizileri açık ara en çok izlenen yapımlar arasında olmasına rağmen geçtiğimiz yıllarda yayından kaldırmıştı. Kanal yeni bir skandala imza atarak Memlüklerin son dönemini konu alan dizisinde Osmanlı'yı "işgalci" olarak tanımladı.
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