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SMO askerleri, YPG'li teröristlerle çatıştı ve teröristleri taşıyan aracı imha etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
HEPSİ YOK EDİLDİ! İŞTE O ANLAR

Suriye'nin kasabasında Suriye Milli () askerleri ile /'lı teröristler arasında yaşanan görüntülendi. YPG/PKK'lı vurarak imha etti.

kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli ile /'lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. Kasabada ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan anları görüntülendi.

İMHA ETTİ

(SMO), Tel Tamr kasabasında YPG/PKK'lı vurarak imha etti.

SMO askerleri, YPG'li teröristlerle çatıştı ve teröristleri taşıyan aracı imha etti SMO ASKERLERİ, YPG'Lİ TERÖRİSTLERLE ÇATIŞTI VE TERÖRİSTLERİ TAŞIYAN ARACI İMHA ETTİ

ÇOK SAYIDA TERÖRİST YOK EDİLDİ

Suriye'nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu (SMO) ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. SMO, Tel Tamr kasabasında YPG/PKK'lı teröristleri imha ettiğini duyurdu. Saldırıda çok sayıda teröristin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

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