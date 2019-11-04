SMO askerleri, YPG'li teröristlerle çatıştı ve teröristleri taşıyan aracı imha etti
Suriye'nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma görüntülendi. YPG/PKK'lı teröristleri taşıyan aracı tanksavar füzesi ile vurarak imha etti.
Tel Tamr kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. Kasabada SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma anları görüntülendi.
İMHA ETTİ
Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Tamr kasabasında YPG/PKK'lı teröristleri taşıyan aracı tanksavar füzesi ile vurarak imha etti.
ÇOK SAYIDA TERÖRİST YOK EDİLDİ
Suriye'nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu (SMO) ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. SMO, Tel Tamr kasabasında YPG/PKK'lı teröristleri taşıyan aracı tanksavar füzesi ile vurarak imha ettiğini duyurdu. Saldırıda çok sayıda teröristin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
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