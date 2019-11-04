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Atatürk Kültür Merkezi'nin  sahnesi göründü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
MERAK EDİLİYORDU! VE SAHNE GÖRÜNDÜ

Taksim () inşaatında sahne göründü. Drone ile havadan çekilen görüntülerde sahne ve izleyicilerin yer alacağı bölümün oluşmaya başladığı görüldü.

Başkan 'ın katılımıyla 6 Kasım 2017'de 'nde tanıtılan Yeni Projesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Eski binasının yıkılmasının tamamlanmasının ardından 10 Şubat'ta yeni AKM binasının temeli atıldı. İnşaatının 2021 yılında tamamlanması hedeflenirken havadan çekilen görüntülerde sahne ve seyircilerin oturacağı bölüm ortaya çıkmaya başladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nin  sahnesi göründü ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NİN  SAHNESİ GÖRÜNDÜ

DEMİRLER HAZIRLANIYOR

Temelin büyük bölümünde beton atma işlemi hızla devam ederken, sütunların demirlerinin de işçiler tarafından hazırlandığı görüldü. Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.

EN ÜST KATA RESTORAN YAPILACAK

Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

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