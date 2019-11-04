Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis talebi
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapsini, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın da beraatini istedi.FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapsini, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın da beraatini istedi.
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