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Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis talebi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
AHMET ALTAN VE NAZLI ILICAK İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar ve 'ın, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapsini, tutuksuz sanık 'ın da beraatini istedi.

'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar ve 'ın, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapsini, tutuksuz sanık 'ın da beraatini istedi.

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