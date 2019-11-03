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Başkan Erdoğan'dan "17'nci yıl" paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 17'NCİ YIL PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , millete hizmette 17 yılı geride bıraktıklarını, bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, " 'Her şey için' diyerek çıktığımız yolda, millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere! AK Parti." ifadelerine yer verdi.

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