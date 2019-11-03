Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem! İlk uygulama başladı
Ülke genelinde binlerce vatandaşa hizmet veren nüfus müdürlüklerinde daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi amacıyla yenileme çalışması başlatıldı. “Yeni nüfus müdürlüğü konsepti” çalışmasıyla nüfus müdürlükleri hem modernleşiyor hem de aynı standartta oluyor. Bu kapsamda ilk uygulama Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binasında gerçekleşti.
Türkiye genelinde günlük 250 bin kişi nüfus müdürlüklerinden hizmet alıyor. Pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerinin nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanmasıyla birlikte artan iş ve işlemler nedeniyle personel ihtiyacı giderilen nüfus müdürlüklerinin teknik alt yapı kapasitesi de geliştirildi.
İŞLEMLER 5-8 DAKİKA ARASINDA BİTİRİLİYOR
Randevu süreleri bir güne düşürülerek, bir işlem için verilen parmak iziyle diğer işlemler de yapılabilir hale getirildi, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik basımları hızlandırıldı. Nüfus müdürlüklerine kimlik, sürücü belgesi, pasaport yenileme için gelen ve evrakları tam olanların 8 dakikada işlemleri bitirilirken, adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine yanında abonelik sözleşmesi ya da bir faturayla gelenlerin ise 5 dakikada bu işlemi gerçekleştiriliyor.
KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ
Bu çalışmaların yanı sıra vatandaşların işlemlerini ferah ortamlarda daha rahat yapabilmesi için nüfus müdürlükleri yenileniyor. Yeni nüfus müdürlüğü konsepti ile ülke genelindeki il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin tıpkı banka şubeleri gibi benzer standartta olması sağlanıyor.
İLK UYGULAMA BAŞLADI
Bu kapsamda çalışmalarına başlayan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ilk uygulamayı Ankara'da gerçekleştirdi. Ankara'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binası yeniden tasarlandı. Böylece yeni nüfus müdürlüğü konsepti ile nüfus müdürlüklerinin standartlaştırılması, vatandaşların daha ferah ve konforlu hizmet sunulmasının yanında üçü bir yerde uygulaması kapsamında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinde daha etkin ve hızlı şekilde hizmet verilmesi hedefleniyor.
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