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İşte terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması TJA’nın merkezi! Caziye Duman detayı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
İŞTE PKK'NIN KADIN YAPILANMASI TJA’NIN MERKEZİ!

Terör örgütü ’nın 2016’da kurduğu illegal kadın yapılanması ’nın merkezinin Diyarbakır’daki HDP İl Binası olduğu ortaya çıktı. Önceki gün gözaltına alınan Van’ın HDP’li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman’ın TJA’nın yürütme kurulu üyesi olduğu belirlendi.

Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla köşeye sıkışan, "" ile Fırat'ın doğusundan süpürülen terör örgütü 'nın yeni yapılanması 'ya darbe vuruldu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla 2016 yılında kurulan TJA içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik Van Emniyet Müdürlüğü'nce operasyon düzenlendi.



(Fotoğrafta ortada gözaltına alınan HDP'li Caziye Duman)

Saray'ın HDP'li eski belediye başkanı Caziye Duman ile 31 Mart yerel seçimlerinde HDP Gürpınar belediye başkan adayı olan Rojbin Akdağ ve HDP milletvekili adayı Mukaddes Karakoç'un da aralarında bulunduğu 15 şüpheli bu kapsamda gözaltına alındı.

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TALİMAT KANDİL'DEN

Terör örgütünün sözde üst yönetimine bağlı hareket eden ve talimatları direkt Kandil'deki yürütme konseyinden alan TJA'nın ana merkezinin Diyarbakır'daki HDP il örgütü olduğu tespit edildi. Kandil tarafından HDP'li belediye başkanlarının üzerinde görevlendirilen teröristlerin getirdikleri emirler doğrultusunda hareket eden TJA üyelerinin, sadece kadınların katıldığı sokak eylemleri düzenlediği öğrenildi. Özellikle Leyla Güven'in başlattığı açlık grevini bahane edip eylemler düzenleyen TJA'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik "Savaşa hayır. Gençlerin ölmesini istemiyoruz" gibi sloganlarla toplumsal bir tepki dili oluşturmaya çalıştıkları belirlendi.

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SİVİL İNİSİYATİF GÖRÜNTÜSÜ

Kendilerini legal bir zemine kaydırmak isteyen TJA'nın kullandığı dille terör örgütünden sıyrılmaya çalıştığı, sivil bir inisiyatif gibi görünüp taban bulmaya çalıştığı belirlendi. Öcalan'ın sadece erkeklerle faaliyet yürütülüp topyekün bir isyan olamayacağını, bu yüzden kadınların ön plana çıkarılıp isyanın kadınlar üzerinden başlatılması gerektiğini düşündüğü için kadın yapılanması üzerinde durduğu kaydedildi. Kadınlar üzerinden PKK'ya müzahir yeni bir toplum oluşturma fikrinden yola çıkan Öcalan'ın TJA ile önce kadınları, daha sonra genç kızları, son olarak da kadınlar üzerinden erkekleri ve aileleri örgüte kazandırmak istediği tespit edildi.

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DAĞA GÖNDERİYORLAR

TJA'nın kendilerini PKK'dan bağımsız bir oluşum gibi göstermek için faaliyetler yürüttüğü belirlendi. Tamamıyla kadınlardan oluşan yapılanmanın HDP il ve ilçe binaları dışında her mahallede meclislerinin bulunduğu, buralarda toplantılar düzenlediği, TJA'ya üye yapılan çocuk ve kadınların örgütün dağ kadrosundan gelen kadın teröristlerle tanıştırılıp örgüte katılımlarının sağlandığı öğrenildi. Gözaltına alınan HDP'li eski Saray belediye başkanı Caziye Duman'ın TJA yürütme kurulu üyesi olduğu, birçok eyleme katılıp eylemleri organize ettiği ortaya çıktı. Örgütün bir başka kadın yapılanması olan KJB'nin de örgüt içi yargılamaları TJA merkezlerinde yaptığı belirlendi.

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TESLİM OLAN TERÖRİST HDP İLE PKK BAĞLANTISINI ANLATTÎ

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasında sağlıkçı olarak uzun yıllar yer alan P.S, örgütün iç yüzünü, çocukların kandırılarak nasıl dağa götürüldüğünü, PKK ile HDP arasındaki bağlantıyı anlattı. Güvenlik güçlerine teslim olan P.S: 'Çocukların nasıl kandırıldığını, ellerine nasıl silah verildiğini, o korkan çocukların nasıl ölüme gönderildiğini gördüm. O çirkin ve alçak yüzü ortaya çıktı. Bu gerçekten çok kötüydü. O gencecik dünya güzeli kızlara tecavüzleri gördüm. Bu çocuklar kandırılarak götürülüyorlar. İçlerinde kaldığım süre içerisinde o kadar geri dönmek isteyen genç vardı ki. Öncelikle HDP il binasının üst katındaki gençlik yapılanması ile ilişkiye geçeceksiniz veya dernekleri vardı. Oraya gidip, geleceksiniz. Özgür Yurttaş dernekleri sizi HDP'ye yönlendiriyor. Oradan da dağa gönderiliyorsunuz'' dedi. Kaynak: Yeni Şafak

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