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İşte PKK/YPG'nin temizlenen sözde karargahlarında dikkat çeken detay!

Suriye Milli Ordusu askerleri, PKK/YPG terör örgütünden temizlenen sözde karargahları didik didik arayarak tünel ağını ortaya çıkarıyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, PKK/YPG terör örgütünden temizlenen Tel Abyad kentinde teröristlerin sözde karargah ve gizlenmek için kullandığı yerlerde mühimmat, patlayıcı ve mayın arama çalışmalarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 14:07 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 14:09
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İşte PKK/YPG'nin temizlenen sözde karargahlarında dikkat çeken detay!

Teröristlerin daha önce kullandığı binalara giren SMO askerleri, her yeri didik didik arıyor.

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İşte PKK/YPG'nin temizlenen sözde karargahlarında dikkat çeken detay!

Kontrollü bir şekilde binalara giren askerler, içeride terörist olma ihtimaline karşı tedbiri elden bırakmıyor. Teröristlerin kazdığı tünelleri de tespit eden askerler, giriş ve çıkışları patlayıcı kullanarak kapatıyor.

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İşte PKK/YPG'nin temizlenen sözde karargahlarında dikkat çeken detay!

TERÖRİSTLERİN BARINMA YERLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Terör örgütünün sözde karargahlarına da giren askerler, örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirdi.

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İşte PKK/YPG'nin temizlenen sözde karargahlarında dikkat çeken detay!

Duvarlarda terör örgütüne ait yazılar ile üyelerine ait fotoğraflar olduğu görüldü. SMO askerleri, teröristlerin fotoğraflarını duvarlardan sökerek yere attı.

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İşte PKK/YPG'nin temizlenen sözde karargahlarında dikkat çeken detay!

Birçok odadan oluşan sözde karargahların yatmak için de kullanıldığı gözlendi.