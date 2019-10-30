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İşte PKK/YPG'nin temizlenen sözde karargahlarında dikkat çeken detay!
Suriye Milli Ordusu askerleri, PKK/YPG terör örgütünden temizlenen sözde karargahları didik didik arayarak tünel ağını ortaya çıkarıyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, PKK/YPG terör örgütünden temizlenen Tel Abyad kentinde teröristlerin sözde karargah ve gizlenmek için kullandığı yerlerde mühimmat, patlayıcı ve mayın arama çalışmalarını sürdürüyor.
Giriş Tarihi: 30.10.2019 14:07 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 14:09
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