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Kars kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
JÖH TEPELERİNE BİNDİ! PKK'YA BİR DARBE DAHA

İçişleri Bakanlığından, kırsalında timlerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, kırsalında timlerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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