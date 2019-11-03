Kars kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
İçişleri Bakanlığından, Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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