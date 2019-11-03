Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli! Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü. Kent merkezinde bir süre yürüyüş yapan Erdoğan'a, çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu.