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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli! Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü. Kent merkezinde bir süre yürüyüş yapan Erdoğan'a, çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu.

Giriş Tarihi: 03.11.2019 17:52 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 17:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli! Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliğine geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli! Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü

Burada Vali Abdullah Erin ile görüşen Erdoğan, ardından da Büyükşehir Belediyesine geçerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli! Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü

ŞEHİT MUHAMMED BEBEĞİN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediye ziyareti sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle de görüştüğü öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli! Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü

Görüşmede Erdoğan'ın, yakından ilgilendiği Omar'ın kardeşlerine hediyeler verdiği kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli! Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü

VATANDAŞLARDAN ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Çıkışta ise belediye binası çevresinde toplanan vatandaşların yanına giderek sohbet eden Erdoğan, kent merkezinde bir süre yürüyüş yaptı.