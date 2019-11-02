Türkiye’nin ilk milli ilacı kanser tümörünü durdurdu
Tıp dünyasında kanamayı saniyeler içinde durdurmasıyla çığır açan milli ilaç molekülü ‘ankaferd’ etken maddesinin kanser tümörünün yayılmasını durdurduğu bilimsel olarak kanıtlandı.
Kanamayı saniyeler içinde durdurmasıyla tıp dünyasında çığır açan, Türkiye'nin ilk milli ilaç molekülü 'ankaferd' etken maddesinin, şimdi de yara ile yanık iyileşmesini hızlandırdığı ve bazı kanser tümörlerini gerileterek yayılmasını durdurduğu bilimsel olarak kanıtlandı.
"KOLON KANSERİNİ DURDURDUĞU VE İYİLEŞTİRDİĞİ BELİRLENDİ"
'Ankaferd'i Türk bilim dünyasına kazandırdıklarını söyleyen And İlaç Genel Müdürü Vedat Fırat, Sağlık Bakanlığı'ın 2 yıl önce ilk ruhsatı kanama durdurma için verdiği ilacın çok farklı endikasyonlarının da ortaya çıktığını belirterek, "Mesela yanık ve yara iyileştirme özelliği. Dünyada hemofili hastalarının faktör verilmeden kanamasını durdurabilen tek ürün bu. Ayrıca mide- bağırsak kanamalarında, mesela kolon kanseri kanamasında kanamayı durdurma amacıyla 'ankaferd' ortama konduğunda, tümörü de programlanmış hücre ölümüne götürüyor. Yani kanser çoğalmıyor, geriliyor. Kolon kanserini durdurduğu ve iyileştirdiği belirlendi" dedi.
KANAMA DURDURMA ÖZELLİĞİ
Kanama durdurucu özelliğiyle dikkat çeken 'ankaferd' etken maddesini ihraç etmeye hazırlandıklarını belirten Fırat, ürünlerinin kanama durdurma özelliği ile dünyanın güçlü ordularının da ilgisini çektiğini söyledi.
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