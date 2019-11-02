Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Giriş Tarihi: 02.11.2019
Rus donanmasına ait bir askeri römorkör ile iki askeri gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı
Rus donanmasına ait askeri gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan MB-304 borda numaralı askeri römorkörünün çektiği 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets' adlı askeri gemi ile Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı 841 borda numaralı anti -sabotaj gemisi saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.
Sahil Güvenlik ekiplerinin refakat ettiği gemiler, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
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