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Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2019
RUS ASKERİ GEMİLERİ BOĞAZDAN GEÇTİ

Rus donanmasına ait bir askeri römorkör ile iki askeri gemi  Boğazı’ndan geçerek, ’ne doğru yol aldı

Rus donanmasına ait askeri gemiler Boğazı'ndan geçti.

yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan MB-304 borda numaralı askeri römorkörünün çektiği 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets' adlı askeri gemi ile 'nın filosuna bağlı 841 borda numaralı anti -sabotaj gemisi saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

ekiplerinin refakat ettiği gemiler, 'ne doğru yol aldı.

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