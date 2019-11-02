Tel Abyad’da bombalı terör saldırısı: Çok sayıda ölü var
Gelen son dakika haberine göre; Tel Abyad’da pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 10 sivil hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyla ilgili açıklama yaptı ve saldırıyı kınadığını belirtti.
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı yapılan alçak saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyoruz! " ifadelerini kullandı.
Tel Abyad kent merkezinde bulunan pazar yerinde öğleden sonra PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
10 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralananlar ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.
TERÖRİSTLER SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR
Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.
teröristlerden kurtarılmıştı
YPK/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti. Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.
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