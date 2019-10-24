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Kanser uzmanları ev yoğurdu hakkında açıklama yaptı! Ev yapımı yoğurt yerseniz...

Dünyanın en ölümcül hastalıklarından olan kanserin tedavisi için çalışan uzmanlar, önemli besin kaynaklarını da incelemeye devam ediyor. Hiç şüphesiz evde yapılan yoğurt ile marketlerden hazır aldığımız yoğurtlar arasında oldukça fark bulunuyor. Kanser uzmanları da ev yoğurdu ve hazır yoğurt konusunda uyarıda bulundu. Kemik ve diş sağlığı için yoğurt yenmesi gerektiğinin de altını çizen uzmanlar yoğurdun kanserle mücadelede de etkisinden bahsetti. İşte kanser uzmanlarının çalışmaları sonrası ortaya çıkan fark.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 17:03
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Kanser uzmanları ev yoğurdu hakkında açıklama yaptı! Ev yapımı yoğurt yerseniz...

ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.

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Kanser uzmanları ev yoğurdu hakkında açıklama yaptı! Ev yapımı yoğurt yerseniz...

HER GÜN YAKLAŞIK 2 FİNCAN YOĞURT TÜKETTİLER

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

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Kanser uzmanları ev yoğurdu hakkında açıklama yaptı! Ev yapımı yoğurt yerseniz...

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi.

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Kanser uzmanları ev yoğurdu hakkında açıklama yaptı! Ev yapımı yoğurt yerseniz...

Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde sonuçları açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Bilecen, söz konusu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu belirterek, elde edilen öncül sonuçların çok önem taşıdığını söyledi.

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Kanser uzmanları ev yoğurdu hakkında açıklama yaptı! Ev yapımı yoğurt yerseniz...

Hassas bağırsak sendromunun en yaygın görülen sindirim sistemi hastalıklarından olduğunu aktaran Bilecen, hastalığın karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal atakları ile seyrettiğini ve kişinin sosyal hayatını büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.