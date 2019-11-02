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Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 137 şehit verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2019
SMO 137 ŞEHİT VERDİ

'nin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği 'nda, terör örgütü /'nın devam eden saldırıları sonucu 'ndan ()137 asker şehit oldu.

'na katılan , el yapımı patlayıcıların imha çalışmaları ve terör örgütü /'nın saldırıları sonucu 137 şehit verdi. askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince () gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Harekatın durdurulmasıyla ve Rasulayn çevresindeki cephe hatlarını tutan SMO askerleri, teröristlere ait el yapımı patlayıcıları imha ve güvenlik tedbirlerini artırma çalışmalarının yanı sıra cephe hatlarında teröristlerin düzenlediği saldırılara karşı koymaya da devam ediyor.

137 ŞEHİT VERDİ

Sahadaki SMO komutanlarından alınarak bilgiye göre, 9 Ekim'den bu yana yürütülen söz konusu çalışmalarda 137 SMO askeri şehit düştü, 508'i yaralandı.

"BÜYÜK KATKI SAĞLADI"

, Grup toplantısında yaptığı konuşmada, "(Suriye Milli Ordusu) Bunlar şu anda bizim askerlerimizle beraber bu topraklarda kendi evlerini, topraklarını savunurken şehit olanlar. Bunlar ölümü korkutan, ölümü öldüren mücahitler. Askerimizle dayanışmalarının neticesi, bu zafere doğru bizleri götür��yor. Rabbim bizlere en yakın zamanda zaferi nasip etsin." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 23 Ekim'de AA Editör Masası'nda, "SMO önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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