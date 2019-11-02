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Bakan Çavuşoğlu: Tel Abyad saldırısı, YPG'yi masum gösterenlere ibret olsun

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2019 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyla ilgili, "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü 'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, Barış Pınarı Harekatı'nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Tel Abyad’da bombalı terör saldırısı: Çok sayıda ölü var TEL ABYAD’DA BOMBALI TERÖR SALDIRISI: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

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