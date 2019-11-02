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Milli Savunma Bakanlığı: Rus askeri heyet ile görüşmeler tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2019 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
BAKANLIK DUYURDU: GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Gelen sonra dakika bilgisine göre; geçtiğimiz gün 'ye gelen heyeti ile yapılan görüşmelerin tamamlandığına dair açıklama yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

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